Новосибирск, 3 июля, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Новосибирское региональное отделение «Партии социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу» выдвинула своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин. Это следует из информации, размещённой на сайте избирательной комиссии Новосибирской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Enoch Lau Претенденты. Вальты

Ранее сообщалось о том, что на выборы новосибирского градоначальника официально выдвинулись три кандидата: руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального, директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение); депутат Горсовета Новосибирска, директор Фонда содействия развитию города в социальной сфере «Городские инициативы» Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс», ветеран СОБР Александр Гультяев («Партия Возрождения России»).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. По подсчётам спикера Горсовета Новосибирска Дмитрия Асанцева, участвовать в них хотят по меньшей мере 13−14 кандидатов. Но он не исключил, что количество желающих будет расти. Однако пока только четыре кандидата подали документы в избирком. Нет среди них действующего мэра Анатолия Локтя, который ранее сообщал о своём намерении баллотироваться.