Иркутск, 3 июля, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Паводковая обстановка в терпящем бедствие от наводнения Приангарье остаётся напряжённой. Сегодня, 3 июля, из-за повышения воды в реке Уде к подтопленным 80 населённым пунктам добавились ещё два. Как сообщает ГУ МЧС по Иркутской области, речь идёт о двух населенных пунктах: Полинчет и Кондратьево.

Фредерик Морган. Наводнение. XIX век

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ГУ МЧС по Иркутской области «На данный момент в поселке Полинчет подтоплено семь домов, в которых проживает 11 человек. В селе Кондратьево пострадало шесть домов, в которых проживают 25 человек. Жители подтопленных домовладений размещены у родственников. Погибших и пострадавших нет.

На место направлен вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

Как уже сообщало ИА REGNUM наводнение в Иркутской области началось 26 июня из-за долгих дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 90 населённых пунктов и более 10 тысяч домов. Наиболее пострадали жители города Тулуна, в котором в результате сильного паводка прорвало дамбу и дома понесло течением реки Ии. На сегодняшний день известно о 18 погибших и 17 пропавших без вести.