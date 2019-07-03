Москва, 3 июля, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Суверенные права стран Африки нужно защитить, чтобы не допустить неоколониализма. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентской конференции «Россия-Африка» на международном форуме «Развитие парламентаризма», передаёт корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Нельзя допустить возрождения неоколониализма, хищнического отношения к ресурсам Африки. Для этого необходимо защитить суверенное право африканских государств самим строить свое будущее», — заявил Володин.

Он напомнил, что РФ «всегда выступала и выступает сегодня» за соблюдение международного права на основе принципа невмешательства во внутренние дела независимых государств.

«Россия заинтересована во взаимовыгодном партнерстве с африканскими государствами на благо процветания наших народов, народов России и Африканского континента», — отметил Володин.

24 октября 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина в Сочи состоится саммит Россия — Африка.