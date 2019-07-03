Мыски, Кемеровская область, 3 июля, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Следственный комитет России опубликовал видео о проверке показаний по делу о гибели двух детей в Мысках Кемеровской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sledcom.ru Проверка показаний по делу о гибели двух детей

По данным следствия, в марте 2016 года поступила информация, что в одном из посёлков города Мыски в семье, которая воспитывает троих опекаемых детей из детского дома-интерната для умственно отсталых, без вести пропал 17-летний подросток. При этом опекуны об его исчезновении не сообщали.

Как выяснили следователи, юношу не видели с лета 2015 года. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Первоначально опекуны проходили по делу в качестве свидетелей. Но следователей насторожило, что они из-за исчезновения ребёнка не сильно переживали, и к тому же сказали, что за подростком присматривала их старшая 22-летняя дочь, а это не подтвердилось. Также выяснилось, что опекуны били детей за проступки, хотя при оформлении опеки их предупредили о заболеваниях детей и их возможном поведении.

В сентябре 2016 года появилась информация, что семья уехала в Краснодарский край и распродаёт имущество. Их доставили к следователю. При допросе, выяснилось, что они не знают, где в настоящее время находится ещё один опекаемый ребенок. Они заявили, что 16-летний подросток сбежал.

Тело 16-летнего подростка со следами насильственной смерти было обнаружено в болоте недалеко от посёлка, где проживала семья. А позже установлено, что опекуны причастны и к смерти 17-летнего подростка, который считался без вести пропавшим. Как выяснилось, желая избежать уголовного преследования, супруги сожгли тело подростка.

43-летний мужчина и его 42-летняя супруга в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении преступлений по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» (ч.4 ст.111 УК РФ), «Истязание, совершенное в отношении двух несовершеннолетних лиц, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (пп. «а, г, е» ч.2 ст.117 УК РФ), «Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, предметов, используемых в качестве оружия, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетних лиц» (пп. «а, в, г, д» ч.2 ст.127 УК РФ), и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» (ст.156 УК РФ). Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, женщину — 15 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Из уголовного дела были выделены материалы в отношении должностных лиц органов опеки, которые должны были в первый год нахождения приёмных детей в семье ежемесячно проверять условия жизни несовершеннолетнего подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов несовершеннолетнего подопечного. В отношении начальника отдела опеки и попечительства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»). Вину она признала полностью. Судом был вынесен обвинительный приговор.

Третий опекаемый ребенок был вновь передан на воспитание в интернат.