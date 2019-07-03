Беглов заявил, что павшие моряки ушли в свой последний поход из Петербурга
Санкт-Петербург, 3 июля, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов официально подтвердил, что моряки-подводники, погибшие в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море, служили в Петербурге. На своей странице в соцсети Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших моряков.
Ранее СМИ сообщили, что воинская часть Главного управления глубоководных исследований, в которой служили моряки, дислоцируется в Петергофе (входит в состав Санкт-Петербурга).
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Напомним, председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин сообщил ИА REGNUM, что погибшие моряки могут быть похоронены на Серафимовском кладбище Петербурга. Но окончательное решение — за родственниками моряков.