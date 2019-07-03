Киев, 3 июля, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Министерство финансов Украины на очередном плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 8,043 млрд грн.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Об этом сообщает сегодня, 3 июля, пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Минфин в своем комментарии уточняет, что средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроками обращения 105, 210, 343, 455, 770 и 1043 дня с доходностью 17,44%, 17,94%, 18,30%, 18%, 17,95% и 16,95% годовых соответственно.

Напомним, ранее выяснилось, что, не делая больших и резонансных заимствований, с начала нынешнего года официальный Киев уже занял 182 млрд гривен (порядка 7 млрд долларов по нынешнему курсу). Из этой суммы 155,5 млрд гривен составили внутренние займы, остальное — внешние, с погашением в валюте.

Украинский экономист Александр Гончаров, комментируя долговой вопрос в своей статье для «112», напоминает, что проект госбюджета-2020, который должен быть представлен до 15 сентября текущего 2019 года, новому составу кабмина снова придется подгонять под постоянно ухудшающиеся экономические реалии.

«Возможно, где-то в октябре будет понятно, что и его мы свести не сможем. Даже при этом курсе гривны, который, к сожалению для бюджета, продолжает укрепляться, а экономика страны живет не по средствам и финансируется за счет распродажи госактивов, кредитов доноров и заемных средств от размещения гособлигаций (ОВГЗ). Вот и очевидный вопрос к президенту — чем будем рассчитываться по своим долгам? Имуществом ГТС, землей или либеральными законами?«— задается вопросом специалист.

В завершение Гончаров резюмирует, что, не зная четкого и верного ответа (на долговой вопрос), нас могут поджидать неприятности с самых разных сторон — «можно пробить и самое дно».

ИА REGNUM напоминает, что в середине июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина пока что добросовестно выполняет свои финансовые обязательства по выплате долгов, хотя его и шокируют суммы выплат — суммарно в этом году около 417 млрд грн. Летом Киеву необходимо вернуть кредиторам в общей сложности 1,8 млрд долларов.

В начале июня украинский кабмин утвердил стратегию по сокращению госдолга Украины до 52% ВВП в 2019 году и 42% ВВП в 2022 году.