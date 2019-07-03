Монтрёй, Франция, 3 июля, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Разработчики из Ubisoft анонсировали новый соревновательный режим для игры Rainbow Six Siege, который перенесёт игроков на Дикий Запад. Трейлер обновления появился на официальном YouTube-канале европейского подразделения PlayStation 2 июля.

Видеоигра Rainbow Six Siege

Режим называется «Противостояние» (Showdown), в нём две команды игроков (по три человека в каждой) будут сражаться за территорию. Каждый геймер сможет выбрать себе одного из четырёх персонажей, принадлежащей к одной из сторон конфликта (Атакующие и Защищающиеся).

Главным правилом «Противостояния» станет ограничение по видам вооружения. Так, в распоряжении игроков окажутся только дробовик BOSG.12.2 и револьвер LFP586. Новый режим уже доступен, принять в нём участие можно до 16 июля 2019 года.

Тематические ивенты проходят в Rainbow Six Siege регулярно. Так, в апреле разработчики из Ubisoft добавили в проект обновление под названием Rainbow is Magic. В нём персонажи игроков превращались в игрушечных солдатиков и спасали плюшевого медведя на карте «Дом».