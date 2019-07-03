Донецк, 3 июля, 2019, 10:58 — ИА Регнум. В результате обстрела населённого пункта Коминтерново была повреждена линия электропередачи, питавшая посёлок, сообщили 3 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

На одной из улиц Коминтерново была обнаружена неразорвавшаяся мина калибра 120 мм.

ВСУ также обстреляли посёлок Зайцево. В результате загорелся жилой дом на улице Брусилова.

Жертв и пострадавших не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР 670 единиц боеприпасов, применив гаубицы калибра 152 и 122 мм.

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Напомним, использование артиллерии калибра более 100 мм в Донбассе запрещено Минскими соглашениями.