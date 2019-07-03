Москва, 3 июля, 2019, 10:50 — ИА Регнум. В Москве во дворах необычных домов организуют показы советских фильмов. Показы пройдут в рамках проекта «Кино глазами инженера», сообщается на портале мэра столицы.

Цитата из кф «Дневник Глумова». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1923. СССР Гримаса

Москвичам и гостям столицы покажут такие фильмы времён СССР, как «Девушка без адреса», «Гараж», «Город Зеро» и др. Демонстрировать фильмы будут с 13 июля по 7 сентября.

Площадки для кинопоказов оборудуют у красных домов на улице Строителей, круглого дома на улице Довженко и Чазовского дома на Осенней улице.

Перед началом фильма лекторы проекта «Кино глазами инженера» будут рассказывать об особенностях архитектуры Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле-мае 2019 года в кинотеатрах сети «Москино» зрители увидели новации в старом добром кинематографе. Классические комедии Чарли Чаплина показывали с сопровождении новой электронной музыки.

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