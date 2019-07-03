Псков, 3 июля, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников просит правительство РФ рассмотреть возможность решения вопроса поддержки сферы здравоохранения в наименее экономически развитых субъектах РФ, в том числе, с помощью применения определённого коэффициента при расчёте заработной платы медработников. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом Ведерников заявил на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Цитата из х∕ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР На приеме у врача

По словам Ведерникова, в Псковской области кадровая укомплектованность основными медицинскими кадрами составляет всего 43%, а средняя зарплата — самая низкая на северо-западе России и одна из самых низких по стране.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников «У нас она равна 49 тыс. рублей, в соседней Ленинградской области — почти 80, в Санкт-Петербурге — 104»

Псковский губернатор заявил, что в регионе «делают всё возможное в рамках регионального бюджета», но без федеральной поддержки дать результат будет достаточно сложно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о нехватке врачей в Псковской области было заявлено 20 июня в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным на примере очередей в Псковский онкоцентр. При этом пациенты онкоцентра подчеркнули, что медики из региона уезжают из-за низких зарплат.