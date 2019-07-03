Чебоксары, 3 июля, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Банк России сегодня, 3 июля, выпускает в обращение памятную серебряную монету, посвящённую 550-летию со дня основания столицы Чувашии — города Чебоксары. Номинал монеты — три рубля, сообщили ИА REGNUM в Национальном банке Чувашии.

Cbr.ru Юбилейная монета в честь 550-летия Чебоксар

Юбилейные мероприятия в честь 550-летия Чебоксар проходят в 2019 году, основные события пройдут в августе в рамках празднования Дня города. К этой памятной дате Банк России выпустил памятную серебряную монету весом 31,1 граммов.

«На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения достопримечательностей города Чебоксары: драматический театр, здание администрации и Успенский храм на фоне стилизованного изображения города. Внизу имеются надписи: «Чебоксары», «осн. в 1469 г.», — говорится в сообщении.

Отметим, что под зданием администрации подразумевается новое здание Дома правительства Чувашии.

Тираж монеты — 3 тыс. штук. Управляющий отделением — Национальным банком по Чувашии Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Логвинов — отмечает, что «появление на памятной монете достопримечательностей Чебоксар» «безусловно, важное событие»:

"Монета, запечатлевшая современные сооружения и исторические памятники, повысит узнаваемость города и наверняка станет желанным сувениром для коллекционеров».

Напомним, в 2008 году Центробанк выпустил монету, посвящённую проходившему в Чебоксарах Кубку мира по спортивной ходьбе.

Отметим, в 2020 году отмечается 100-летие со дня образования Чувашской автономной области. Республиканские власти ранее заявляли, что в честь этой памятной даты в следующем году будет выпущена инвестиционная монета. Центробанком планируется выпуск до 3 000 серебряных монет. Согласно плану выпуска монет Центробанка, в 2020 году, кроме юбилейной монеты в честь 100-летия образования Чувашии, также будут выпущены монеты в честь 100-летия образования Марий Эл, Карелии, Татарии и 250-летия вхождения Ингушетии в состав России и другие.