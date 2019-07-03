Москва, 3 июля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. После инцидента с выездом автомобиля известной российской певицы Аллы Пугачёвой на перрон в ОАО «Российские железные дороги» провели разъяснительную беседу с руководством и коллективом Рижского вокзала.

Instagram.com alla_pugacheva_forum Лимузин Пугачевой на перроне

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Как заявили представители компании, был проведён разбор произошедшего, пишет ТАСС. При этом содержание «разбора полётов» не уточняется.

«С руководством и коллективом вокзала проведена разъяснительная работа», — сообщили в РЖД.

Руководителя Рижского вокзала увольнять из-за инцидента не стали.

Как сообщало ИА REGNUM, видео с прибытием на собственном лимузине прямо к поезду, следующем в Ригу, народной артистки России Аллы Пугачёвой было опубликовано в фан-группе певицы в соцсетях. Такой поступок примадонны вызвал негодование и возмущение пользователей.

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Лещенко оправдал Пугачеву за подъезд к поезду на автомобиле

В Дирекции железнодорожных вокзалов заявили, что автомобиль Пугачёвой подъехал к поезду не по перрону, а по технической платформе, предназначенной для спецтехники. Поэтому другим пассажирам иномарка не помешала. Тем не менее, в РЖД пообещали проверить действия сотрудников вокзальных служб.

Добавим, что коллеги по цеху оправдывают такой поступок певицы. Так, народный артист РСФСР Лев Лещенко не увидел в этом чего-то предосудительного. По его мнению, данная ситуация не является «темой для обсуждения».

«Алла Борисовна — публичный человек, она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон?» — заявил Лещенко.