Донецк, 3 июля, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин принёс соболезнования в связи с гибелью моряков на подводном аппарате ВМФ России. Об этом сообщается 2 июля на официальном сайте Донецкой Народной Республики.

Жорж-Пьер Сёра. Соболезнование. 1886 г

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших моряков-подводников в результате инцидента, произошедшего на борту российского глубоководного аппарата. Донецкая Народная Республика разделяет боль утраты и скорбь родных и близких погибших», — сказано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе 14 погибших на борту научно-исследовательского аппарата были два героя России и семь капитанов I ранга.

Читайте также: Жертвами пожара на глубоководном аппарате стали два Героя России