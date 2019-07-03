Москва, 3 июля, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Школу на 300 мест планируют построить в столичном районе Крылатское. Об этом журналистам сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Проект уже утвержден Москомархитектурой, и согласно плану, внешне объект будет напоминать самолёт.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По словам Кузнецова, проектировщики смогли одновременно вписать объект в окружающую застройку и раскрыть тему детства. Отсюда планировка, напоминающая самолет, и яркие цветовые решения фасадов.

«Уверен, что мы увидим ещё больше интересных социальных объектов — по словам мэра Сергея Собянина, до конца 2021 года планируется строительство еще 62 школ», — сообщил он.

Площадь школы превысит 6,5 тысяч квадратных метров. Здание планируется сделать трёхэтажным. Территорию дополнительно благоустроят, на ней расположится физкультурная площадка и зона для отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, Москомархитектура согласовала 45 объектов образования в 2018 году. В числе будущих построек — 20 школ и 25 детских садов. Больше всего новых объектов появится в Новой Москве.

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