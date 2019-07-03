Оренбург, 3 июля, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Оренбург рискует освоить субвенции, выделенные из областного бюджета на жильё для детей-сирот, не в полном объёме. Это чревато возвратом финансов обратно в областную казну. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, областной центр получил достаточный объём средств на строительство домов для льготников, однако муниципальные контракты в целях освоения полученных денежных средств не заключены.

Иван Шилов ИА REGNUM Жилье

При этом проведение электронных аукционов требует значительных временных затрат, связанных с планированием закупок, размещением извещений об их проведении, подачей и рассмотрением заявок на участие, заключением муниципальных контрактов, возможностью обжалования действий заказчика в уполномоченные органы и, как следствие, — приостановлением закупочных процедур.

Несвоевременность освоения субвенций повлечет заключение муниципальных контрактов с подрядными организациями и их исполнение в осенне-зимний период, что существенно повлияет на качество выполненных работ.

Примечательно, что факты неполного освоения субвенции уже имелись в 2018 году. Тогда свыше 8 млн рублей администрацией Оренбурга не были освоены, в связи с чем их возвратили в бюджет области. Во избежание подобных последствий в 2019 году прокурор внес в адрес мэра представление об устранении нарушений жилищного законодательства.

По данным надзорного ведомства, в 2019 году впервые осуществлено бюджетное финансирование в объемах, способных удовлетворить потребности всех нуждающихся горожан-льготников. Так, в феврале 2019 года на осуществление переданных полномочий выделены субвенции на обеспечение отдельных категорий граждан (кроме детей-сирот) в размере 138,5 млн рублей, в апреле — на приобретение (для строительства) детям-сиротам 112 жилых помещений в размере 152,5 млн рублей.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, Оренбургская область входит в пятерку лидеров среди субъектов Приволжского федерального округа по объему средств, выделяемых на обеспечение жильем детей-сирот. Ежегодно благодаря слаженной работе органов местного самоуправления, правительства Оренбургской области, застройщиков осваивается более 0,5 млрд рублей. На обеспечение жильем сирот в 2019 году направлено 775,7 млн рублей, что на 204 млн рублей больше, чем в прошлом. В целом в 2019 году новоселье должны справить более 650 сирот.

Напомним, в 2016 году вокруг реализации программы по обеспечению жильем детей-сирот разгорелся крупный скандал. Выпускники детских домов вышли на пикеты. Они выразили возмущение по поводу сроков строительства и качества работ. О проблемной ситуации был проинформирован президент России Владимир Путин. Обязательства по завершению строительства на себя взял муниципалитет.