Москва, 3 июля, 2019, 10:05 — ИА Регнум. В Москве пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся мошенничествами в сфере миграции, сообщила журналистам 3 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мвд.рф Мошенничество

По её словам, задержаны 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере нелегальной миграции. Злоумышленники создали интернет-сайты, где от лица сотрудников миграционного центра обрабатывали заявки от физических и юридических лиц на оформление регистрации на территории РФ.

Преступники использовали подложные бланки уведомлений о прибытии и изготавливали поддельные документы о постановке на миграционный учёт, получая за это вознаграждение. Ежедневный доход группы превышал 150 тысяч рублей, за полгода злоумышленники получили от граждан более 10 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Полиция провела 20 обысков в арендуемом помещении и по месту жительства подозреваемых, изъяты 3 млн рублей, более 30 банковских карт. Найдены поддельные штампы и бланки государственных организаций, а также тетради с бухгалтерскими записями, телефоны и сим-карты.

Как сообщало ИА REGNUM, В Москве директор частной фирмы лишился 41 млн рублей в пункте обмена валюты.