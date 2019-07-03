Москва, 3 июля, 2019, 09:56 — ИА Регнум. В Москве утверждено ещё шесть дополнительных стартовых площадок по программе реновации. Теперь в адресный перечень включено 329 стартовых площадок, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Новые площадки расположены в четырех административных округах столицы и пяти районах — Лосиноостровский, Марфино, Перово, Котловка, Хорошёво-Мнёвники.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, проектирование и строительство домов по реновации начнется после 2022 года.

Шесть новых площадок позволят расселить около 12 пятиэтажек (1100 квартир). Новое жилье получат 2,9 тыс. жителей Москвы — участников программы реновации жилья.

Подробности: Купить дополнительные метры по реновации хочет каждая двенадцатая семья

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации каждая двенадцатая семья готова докупить дополнительные квадратные метры.

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