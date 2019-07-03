Махачкала, 3 июля, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Очередной недобросовестный застройщик в Дагестане стал фигурантом уголовного дела. Предприниматель продал квартиры в незаконно строящемся доме на 13,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе прокураторы республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Установлено, что злоумышленник заключал предварительные договоры купли-продажи квартир и тем самым привлек средства дольщиков для возведения многоквартирного дома в городе Махачкале. Однако он не имел разрешения на строительство, соответственно, работы были начаты и проводились незаконно.

Читайте также: Застройщик в Дагестане обманул дольщиков и попал под статью

Как сообщало ИА REGNUM, проблема обманутых дольщиков является очень актуальной для Дагестана. Таковыми в республике, по словам вице-премьер Владимира Лемешко, на конец апреля 2019 года были признаны более 300 семей. По его же словам, в регионе более 400 многоквартирных домов построены с нарушениями норм и правил.

Читайте также: Власти Дагестана не решают проблему обманутых дольщиков — Генпрокуратура