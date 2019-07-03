Астана, 3 июля, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Итоги министерской встречи ОПЕК+ в Вене обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и министр энергетики республики Канат Бозумбаев. Об этом глава государства написал 3 июля на своей странице в Twitter.

Энгельс Козлов. Черное золото. 1967

Министр рассказал президенту о состоянии отрасли, ситуации на нефтяных месторождениях Казахстана, а также о работе с зарубежными компаниями. Глава государства и министр также обсудили позицию Казахстана по вопросу о продлении сделки ОПЕК+.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2019 года министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны, входящие в мониторинговый комитет ОПЕК+, согласились продлить сделку по регулированию добычи нефти на шесть или девять месяцев.

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