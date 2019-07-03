Москва, 3 июля, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Законопроект о формировании цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аптека

Прежде всего, законопроектом предлагается дополнить федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств полномочием по организации и проведению проверок соблюдения субъектами обращения лекарственных средств требований к применению производителями лекарственных препаратов цен на препараты, включенные в перечень ЖНВЛП.

Делается это для устранения правовой неопределенности при формировании отпускных цен на препараты с учетом обязанности по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) организациями, занимающимися оптовой и розничной торговлей.

Кроме того, органы исполнительной власти субъектов РФ будут устанавливать предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, без учета НДС.

Также в интернете будет размещаться информация о сумме зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, предельных размеров оптовых и розничных надбавок, установленных в субъекте, и НДС.

Напомним, что сейчас НДС составляет 20%.