Обнинск, Калужская область, 3 июля, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Следственными органами о Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Санкт-Петербурга. Как сообщили 3 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном управления СК России, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»).

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По версии следствия, обвиняемый, будучи сотрудником компании по подбору персонала, помогал в кадровом вопросе обнинской строительной организации, которая незаконно привлекала к трудовой деятельности иностранных граждан. За это фирме грозил штраф от 250 тысяч рублей за каждого незаконного работника. Чтобы снизить размер штрафных санкций в десять раз и привлечь за нарушение должностное лицо, а не саму организацию, кадровик передал сотруднику отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Обнинску взятку в размере 175 тысяч рублей.

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Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В качестве меры пресечения обвиняемому избран залог в один миллион рублей.

Судом по ходатайству следствия на личный автомобиль обвиняемого «лэнд-ровер» наложен арест. Деньги, явившиеся предметом взятки, изъяты и признаны вещественным доказательством. Преступление выявлено в ходе совместной работы органов внутренних дел и госбезопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, за дачу взятки должностному лицу в Калуге будут судить бизнесмена, который приехал в регион из Таджикистана. В ходе рейда полицейские обнаружили, что у предпринимателя в качестве продавца работает его родственник, однако трудится гражданин иностранного государства в России с нарушение режима пребывания в РФ. За то, чтобы избежать ответственности, бизнесмен предложил инспектору взятку. Теперь отвечать за содеянное ему придется перед законом.