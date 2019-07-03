Астана, 3 июля, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Срок рефинансирования валютных ипотечных займов физических лиц в Казахстане, выданных до 1 января 2016 года, продлен до 31 декабря 2019 года. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка республики Олег Смоляков, сообщили 3 июля в пресс-службе финансового регулятора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

По его словам, срок рефинансирования займов в банках, находящихся на стадии ликвидации (АО «Астана Банк» и АО «Qazaq Banki), продлен до 31 декабря 2020 года. Смоляков добавил, что для рефинансирования заемщикам необходимо обратиться в банк до 15 декабря 2019 года.

Замглавы Нацбанка отметил, что по состоянию на 1 июня 2019 года в рамках программы рефинансирования одобрено 7 735 валютных займов на сумму 64,9 млрд тенге ($170 млн), а рефинансировано 6283 займа на 51,4 млрд тенге ($134 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, объем активов ипотечных организаций Казахстана по состоянию на 1 мая 2019 года достиг 546,3 млрд тенге ($1,45 млрд), что в два раза больше, чем годом ранее.