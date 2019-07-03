Екатеринбург, 3 июля, 2019, 09:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на проектирование второй линии метрополитена предусмотрено 250 млн рублей. Средства заложены в городской бюджет и могут быть потрачены в 2019 году, следует из поправок в муниципальную программу развития метро на 2014−2020 годы.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Памятник строительству Екатеринбургского метрополитена

Программа была утверждена в 2013 году. А 28 июня 2019-го мэр Александр Высокинский внёс в неё изменения. Среди прочих поправок в приложении к документу значатся и 250 млн рублей, на которые предстоит провести проектно-изыскательские работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос с созданием второй лини метро остаётся для города актуальным уже несколько лет. Но пока вопрос не двигается с мёртвой точки. В городе надеются на федеральное финансирование.

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