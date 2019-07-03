Петропавловск-Камчатский, 3 июля, 2019, 09:39 — ИА Регнум. 4 июля на Камчатке стартует автопробег в знак протеста роста цен на автомобильное топливо под лозунгом «Бензин. Стоп цена». Только с начала мая бензин на полуострове дорожал три раза, а до этого цены росли почти ежемесячно, терпение у автомобилистов лопнуло, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс)Falkenpost Бензин

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Автопробегом камчатцы решили выразить протест местному монополисту — «ННК-Камчатнефтепродукт» и призвать власти проверить отчетность этой компании.

«Только с начала мая цены поднимали уже трижды. Хотя у нас в регионе стоимость литра топлива и так одна из самых высоких в стране. Ни правительство, ни Законодательное собрание края не смогли повлиять на ситуацию. Поэтому мы и хотим привлечь внимание к проблеме, передать наше обращение в компанию «ННК-Камчатнефтепродукт», проанализировать отчетность этого предприятия, подать заявления в региональное управление ФАС», — цитирует одного из организаторов митинга, Дмитрия Бобровских, ИА Кам 24.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке бензин только в мае дорожал три раза. Основной поставщик топлива на АЗС региона — «ННК-Камчатнефтепродукт», ему принадлежит 30% рынка, что характеризует его положение, как доминирующее.