Москва, 3 июля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Жители Москвы выберут самый лучший совет по подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Голосование началось на портале «Активный гражданин», сообщается на сайте мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Победитель голосования получит специальный приз конкурса «ЕГЭ на 100». Конкурс стартовал в начале февраля 2019 года в Москве.

Цель — собрать полезные советы, которые помогут школьникам справиться с итоговой аттестацией и получить высший балл на ЕГЭ. В конкурсе приняли участие более 2 тыс. учителей и школьников.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что предварительный анализ результатов ЕГЭ в 2019 году не продемонстрировал никаких аномалий.

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