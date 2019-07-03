Тулун, Иркутская область, 3 июля, 2019, 09:30 — ИА Регнум. В иркутском городе Тулун, который находится сейчас в зоне чрезвычайной ситуации из-за мощного наводнения, постигшего регион вследствие дождей, заработал пресс-центр

Цитата из видео Затопленный Тулун, плывущие дома

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе иркутского губернатора, ежедневно в 10:00 и в 20:00 по местному времени в здании администрации города будут организовываться брифинги.

В эти часы власти намерены предоставлять представителям СМИ оперативную информацию по ситуации с паводками и работе по ликвидации последствий наводнения.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение, начавшееся в Приангарье 26 июня, подтопило свыше 90 населённых пунктов. Паводковые воды зашли в более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают 32 902 человека, в том числе 7852 ребенка.

С подтопленных территорий были эвакуированы 2563 человека, в том числе 574 ребенка.

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