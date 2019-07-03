Вашингтон, 3 июля, 2019, 09:26 — ИА Регнум. «Иванка Трамп, выступая на саммите G20 на прошлой неделе с лекцией об улучшении положения женщин, села в один ряд со своим отцом, президентом США, японским премьер-министром Синдзо Абэ и принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом в числе прочих. На следующий день Иванка Трамп была на двусторонней встрече с правительством Южной Кореи. Вот Иванка, командующая американскими войсками на военной базе в Осане, сообщающая посредством видео о двусторонних переговорах с индийским премьер-министром Нарендра Моди, стоящая среди лидеров между Терезой Мэй и Эммануэлем Макроном. Иванка Трамп, пересекающая в минувшее воскресенье демилитаризованную зону в Северной Корее, входящая в историю…» — рассказывает испанское издание El Pais о недавней политической активности дочери американского президента.

Whitehouse.gov Иванка Трамп

Роль 37-летней Иванки, старшей дочери Трампа, становилась все более значительной с тех пор, как ее отец занял Белый дом. Он дал ей должность советника — достаточно «гибкую», чтобы она могла участвовать в официальных поездках любого типа и политических собраниях, как в присутствии главы государства, так и самостоятельно. «В США есть позиция первой леди, не первой дочери, но что за важность: влияние Иванки превышает возможности и той, и другой. Ее необычное лидерское поведение на саммите глав государств, недавно прошедшем в Осаке, породило целую волну анекдотов и шуточек, но оно вполне серьезно», — подчеркивает испанское СМИ.

С политическими руководителями и с предпринимателями, в Японии и в Сеуле — множество фотографий и видео зафиксировали передвижения Иванки. Но если на память потомкам останется только что-то одно, то это будет видеозапись, распространенная французским правительством, считает El Pais. На этих кадрах дочь Трампа пытается принять участие в беседе, которую ведут, собравшись в кружок, Тереза Мэй, Эммануэль Макрон, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Макрон рассуждает о социальной справедливости, в ответ Мэй говорит, что нужно учитывать экономический фактор. Тут в разговор вмешивается Иванка с репликой о промышленности, которую контролируют мужчины. Ей никто не отвечает, и Макрон снова обращается к Мэй. Лагард, слушая дочь американского президента, качает головой и молча моргает.

Видео распространилось по социальным сетям со скоростью взрыва, сопровождаемое издевательскими комментариями. За ним последовала лавина фотографий с историческими личностями, к которым с помощью фотошопа была добавлена фигура американки. Иванка Трамп с Уинстоном Черчиллем, Иванка беседует с Мартином Лютером Кингом, Иванка идет по пешеходному переходу вместе с участниками группы Beatles. Все это сопровождается хэштегом «непрошеная Иванка» (#Unwantedivanka). Шутки, мемы, смайлы… Но схожим образом начиналась и политическая карьера ее отца, напоминает El Pais, а потом пародии стали реальностью. Издание предупреждает: Иванка Трамп — «больше, чем мем».