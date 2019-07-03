Вашингтон, 3 июля, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Российский бизнесмен и миллиардер Олег Дерипаска в сентябре 2016 года беседовал с тремя сотрудниками ФБР о приписываемом России вмешательстве в выборы в США. Об этом предприниматель заявил в интервью Hill TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Он уточнил, что сотрудники спецслужб спрашивали его о возможном сотрудничестве бывшего руководителя штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с Россией.

«Я сказал им прямо: Я просто не верю, что он будет представлять какие-либо интересы России, зная, что он делает на Украине последние семь или восемь лет. Зачем ему сотрудничать с Россией?», — сказал Дерипаска.

Бизнесмен сказал агентам ФБР, что сильно сомневается в том, что предвыборный штаб нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа вступал в сговор с Москвой. Он также отметил, что никогда не общался с Манафортом близко, поэтому ничего не мог о нём сказать сотрудникам спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году спецпрокурор США Роберт Мюллер начал расследование возможного сговора избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с Россией и российского вмешательства в выборы. Расследование длилось почти два года, однако никакого «сговора» Мюллер не нашел. Что касается «вмешательства», то за него спецпрокурор выдает какие-то немногочисленные сообщения в социальных сетях, сделанные с аккаунтов, которые якобы каким-то образом связаны с Россией. Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала все обвинения и указывала на отсутствие доказательств российского вмешательства в выборы президента США.