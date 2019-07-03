Иркутск, 3 июля, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Иркутская область сейчас переживает два серьёзных стихийных бедствия. Если одну половину региона постигло мощнейшее наводнение (подтопленными до сих пор остаются более 80 населённых пунктов), то вторая страдает от масштабных пожаров

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Согласно официальным данным иркутского правительства, сегодня, 3 июля, в Приангарье действует 36 очагов возгораний общей площадью более 15 тысяч гектаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Известно, что наибольшее количество очагов возгораний (по шесть) действуют в Мамско-Чуйском и Чудском районах. Кроме того, ещё десять возгораний отнесены к локализованным.

«В локализованное состояние на утро 3 июля перешли десять возгораний — три в Усть-Илимском районе, два в Чунском и по одному в Казачинско-Ленском, Тайшетском, Киренском, Жигаловском и Братском. Их общая площадь 2302 га, покрытых лесом, 327 га, непокрытых лесом и 90 нелесных га». Правительство Иркутской области

Помимо этого в зоне космического мониторинга на территории Мамско-Чуйского района находится один природный пожар площадью 63 га, возникший от гроз.

Напомним, в терпящей бедствие от мощнейшего наводнения Иркутской области происходит ещё и множество лесных пожаров. По состоянию на утро 1 июля в регионе действовало 21 возгорание общей площадью 5189 га, покрытых лесом, и 596 нелесных гектаров.