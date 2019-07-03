Якутск, 3 июля, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Правительству Якутии стоит обратить внимание на появление в республике новой силы, с которой следует искать компромисс, а иначе будет «горячо». Такое мнение высказал экс-заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Афанасий Егоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Митинг в защиту бизнесмена Георгия Карамзина

На такие мысли его натолкнул митинг в защиту предпринимателя Георгия Карамзина, подозреваемого в сообщничестве бывшему вице-мэру города Василию Гоголеву при получении им взятки в 114 млн рублей.

Читайте также: Руководство Якутии «кошмарит» «чудо-мэрию»?

"Для понимания: я пока ни за «белых», ни за «красных». Но говорят, со стороны иногда виднее. Сами по себе митинги для нас не новость. Но есть очень большая разница между тем, что было пару лет назад, и тем, что происходит сегодня. В прошлом местная оппозиция состояла из обиженных судьбой бывших чиновников и разного толка маргинальных или околомаргинальных личностей. Было довольно шумно, но по существу не очень серьёзно. Но нынешняя оппозиция действующей республиканской власти резко отличается от оппозиционеров двухгодичной давности», — считает Афанасий Егоров.

По его мнению, главное отличие возникает потому, что к власти в Якутске пришел соперник ставленника правительства региона.

Афанасий Егоров «По факту мы стали свидетелями появления в столице республики новой силы, способной успешно противостоять административному ресурсу. Противостоять и побеждать».

Он считает победу Сарданы Авксентьевой на выборах мэра Якутска «первым звоночком» перемен. Вторым сигналом экс-замминистра называет тот факт, что власть четырежды не смогла продавить своего кандидата на пост омбудсмена по делам предпринимателей: «Тем самым новая сила показала, что обладает ресурсами и влиянием не только на местном, но и федеральном уровне».

Читайте также:В Якутии недовольны действиями бизнес-омбудсмена РФ, а он недоволен Якутией

Третьим признаком появления качественно новой силы он назвал митинг в защиту Георгия Карамзина.

Афанасий Егоров «Лично я сейчас даже не возьмусь загадывать, какой будет ситуация в республике хотя бы через год. Но если мы не хотим, чтобы было «горячо», то с этой новой силой надо садиться за стол переговоров. Искать компромиссы, в чём-то уступить (возможно, пост омбудсмена), и в конечном счете встроить этих людей в действующую систему. Но не держать пальцы веером! Иначе неизбежна четвертая ошибка с перспективой разгона ситуации по нарастающей. А это никому не нужно. Ни властям, ни людям. Проблем и без того хватает».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля в Якутске прошёл митинг, целью которого было добиться изменения меры пресечения для директора строительной компании «Утум+» Георгия Карамзина, арестованного по подозрению в сообщничестве при передаче взятки вице-мэру города Василию Гоголеву. Общественность и предприниматели столицы Якутии считают её неоправданно жёсткой, а сам арестованный видит в этом деле заговор против главы города.

«Республиканская власть показала своё истинное лицо, маски сняты, — написал Георгий Карамзин из СИЗО. — Они, проиграв на выборах мэра Якутска, очень ревностно и с раздражением смотрят на успехи и достижения главы нашей столицы Сарданы Авксентьевой. Республиканская власть «кошмарит» мэрию различными обысками и арестами и не даёт им нормально работать. Они пытаются отобрать у города дороги, многие объекты, то есть бюджетосоставляющие позиции, а заммэра по развитию территорий Василий Гоголев твердо стоял на своём и не допускал этого. Вот поэтому он их сильно раздражал и была поставлена задача — любым способом убрать заммэра. Нет никаких коррупционных схем».

Читайте также:Арест замглавы Якутска нанёс удар по образу «народного мэра»: мнение