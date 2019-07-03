Париж, 3 июля, 2019, 08:28 — ИА Регнум. В совместном коммюнике министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности призвали Иран воздерживаться от любых дальнейших действий, ставящих под сомнение ядерное соглашение, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Реактор «Объект IR-40» в Араке. Иран

Стороны чрезвычайно обеспокоены заявлением Тегерана о том, что он превысил предел своих запасов низкообогащенного урана, утвержденный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

«Мы были ясны и последовательны: наша приверженность ядерному соглашению зависит от его полного уважения со стороны Ирана. Мы сожалеем о решении Тегерана, которое ставит под сомнение важный инструмент в борьбе с распространением ядерного оружия. Мы в срочном порядке рассматриваем следующие шаги в рамках положений (СВПД) и в тесной координации с другими участниками», — говорится в совместном заявлении глав МИД Франции, Германии, Великобритании и Верховного представителя ЕС по иностранным делам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Тегеран соблюдать ядерное соглашение и «незамедлительно вернуться» к допустимому порогу обогащения урана.

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