Чебоксары, 3 июля, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Численность населения и рождаемость в Чувашии падают последние годы, при этом прирост сменился убылью населения. Удельный вес трудоспособного населения сокращается при росте лиц старшего возраста. Женщин в Чувашии больше, чем мужчин. Такие данные приводятся в докладе минздрава республики по итогам 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Данные минздрава Чувашии

На начало текущего года в Чувашии проживали 1223,4 тыс. человек, что на 7722 человека (или на 0,6%) меньше, чем было год назад. Численность сельского населения за год уменьшилась на 9406 человек (на 2%), при этом горожан стало больше на 1684 человека (на 0,2%). В структуре населения доля горожан с 2015 года по 2019 год выросла с 60,7% до 63%, доля сельских жителей — с 39,3% до 37%.

«Динамика численности населения определяется комплексом факторов, основными из которых являются естественное движение населения (рождаемость, смертность), состояние внутренних и межрегиональных миграционных процессов, социально-экономическая привлекательность административных территорий», — говорят в минздраве Чувашии.

Последние пять лет рождаемость в республике продолжает падать, прирост населения сменился убылью. Если в 2014 году рождаемость составляла 13,9 человека в расчёте на 1 тыс. человек населения, то к 2018 году упала до 10,6, а прирост с 0,6 человека в расчёте на 1 тыс. населения в 2017 году сменился естественной убылью, составив 1,3. В 2018 году естественная убыль населения составила уже два человека на 1 тыс. человек населения (в РФ — 1,5, в ПФО — 2,6). Растёт и миграционная убыль: в 2018 году убыль населения составила 5325 человек, или 43,4 человека на 10 тыс. человек населения (в 2017 году — 25,2 человека).

Cap.ru Данные минздрава Чувашии

Наиболее высокие темпы сокращения численности населения в 2018 году отмечены в Шумерлинском, Яльчикском, Порецком и Ядринском районах (от 3,5 до 3%). Прирост населения в 2018 году зарегистрирован в городах Чебоксары и Новочебоксарске.

В среднем по республике плотность населения на 1 января 2019 года составила 66,7 человека на 1 кв. км, что почти в 7,8 раза превышает аналогичный показатель по России (на 1 января 2018 года — 8,6 человека на 1 кв. км).

Удельный вес лиц трудоспособного возраста в общей численности населения Чувашии в сравнении с началом 2017 года снизился на 0,8% и составил на начало 2018 года 55,8%. В министерстве здравоохранения отмечают, что численность контингента лиц старшего возраста и их доля в общей численности населения, «следуя общемировой тенденции», увеличиваются: с 24,4% в 2017 году до 25% в 2018 году.

«В сельской местности доля лиц старше трудоспособного возраста в1,3 раза больше, чем в городской местности (29,1 и 22,6% соответственно). Наибольший удельный вес старшей возрастной группы зафиксирован в Яльчикском, Алатырском, Порецком, Красночетайском и Шумерлинском районах (от 37,4 до 35,6% от общей численности населения), наименьший (до 23,8%) — в городах Чебоксары, Канаше, Новочебоксарске.

Коэффициент демографической нагрузки (отношение численности группы, включающей в себя детей до 15 лет и лиц старше трудоспособного возраста, к численности трудоспособного населения) увеличился на 3,5% и составил на начало 2018 года 793 на 1 тыс. человек трудоспособного населения», — говорится в докладе.

На 1 января 2018 года численность мужчин составила 575,9 тыс. человек (46,8% от численности населения), женщин — 655,2 тыс. человек (53,2%). На1 тыс. мужчин приходится 1138 женщин, в городской местности — 1228, в сельской — 1003 женщины.