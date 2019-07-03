Москва, 3 июля, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топ-версию пикапа Hilux Exclusive Black. Об этом сообщает пресс-служба японской автокомпании.

Autostat.ru Toyota Hilux Exclusive Black

Под капотом новинки 2,8-литровый турбированный дизельный мотор мощностью 177 л. с., который работает в паре с 6-скоростным «автоматом». Привод у автомобиля 4×4.

Сообщается, что Toyota Hilux Exclusive Black имеет чёрные легкосплавные колесные диски, обрамлённые тёмным хромом решетку радиатора и противотуманные фары. Машина также украшена чёрными глянцевыми элементами: вставкой на переднем бампере, молдингом на капоте, корпусе зеркал заднего вида и ручке дверей.

Интерьер Hilux выполнен полностью в чёрном цвете (включая потолок). Кресла в авто обиты перфорированной кожей. Панель приборов машины имеет эксклюзивное исполнение.

Цена новинки составляет около 2,9 млн рублей.

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