Сеул, 3 июля, 2019, 08:24 — ИА Регнум. В первом полугодии 2019 года около четверти мирового рынка аккумуляторов для электромобилей принадлежало китайской компании CATL. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании SNE Research, занимающейся исследованием рынка аккумуляторов.

Ildar Sagdejev Зарядка электромобиля

Согласно опубликованным данным, в период с января по май 2019 года китайской компании CATL принадлежало 25,4% рынка аккумуляторов для электромобилей.

Известно, что в этот же период южнокорейской компании LG Chem принадлежало 10,8% рынка, за счет чего компания расположилась на четвертой позиции рейтинга уступив место японской компании Panasonic и китайской компании BYD.

Кроме того, южнокорейская компания Samsung SDI заняла в данном рейтинге 7-е место с показателем 2,9% рынка, а SK Innivation расположилась на 9-м месте с показателем 2,1% рынка.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, LG Chem и SK Innovation улучшили свои позиции на рынке на 1,2%, а компания Samsung SDI, напротив, потеряла 2% рынка.