Вена, 3 июля, 2019, 08:04 — ИА Регнум. 2 июля Национальный совет Австрии принял закон о полном запрете глифосата в сельском хозяйстве. Однако принятое в Вене решение может противоречить законодательству Европейского союза (ЕС), передает Tagesschau.

Ванг Гог. Вспаханное поле. XIX

В то время как экологическая организация Greenpeace назвала этот запрет историческим событием, в Брюсселе раздались недовольные голоса. Согласно законодательству ЕС, использование глифосата разрешено до 2022 года, и отдельные страны могут лишь накладывать ограничения, но не полный запрет. Европейская комиссия может опротестовать новый австрийский закон в течение трех месяцев.

На основе глифосата производятся гербициды — средства для борьбы с сорняками. Согласно ряду исследований, глифосат может считаться канцерогеном, однако исчерпывающей информации на этот счет до сих пор нет.

Производителем самого известного гербицида на основе глифосата под маркой Roundup является американская компания Monsanto, в настоящее время принадлежащая немецкому концерну Bayer. За последний год Monsanto проиграла несколько громких дел в США. Истцы, работавшие с гербицидом Roundup, обвинили компанию в том, что их продукция способствовала развитию онкологических заболеваний.

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