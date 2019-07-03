Москва, 3 июля, 2019, 07:54 — ИА Регнум. По итогам июня 2019 года продажи новых машин китайской автокомпании Geely в РФ выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

KotVadim Geely Emgrand EC7

Всего за июнь российские дилеры Geely продали 944 машины. По итогам первого полугодия 2019 года в России было реализовано 4032 машины данной китайской марки, что в 3,8 раза больше, чем в прошлом году.

Лидером продаж в России среди моделей Geely остается кроссовер Geely Atlas. Он в конце февраля 2019 года получил самую мощную и динамичную версию с бензиновым мотором на 1,8 литра. Расход топлива автомобиля составляет от 8 до 11 л на 100 км в смешанном режиме и от 6,9 до 9,3 л на 100 км при езде по трассе.

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