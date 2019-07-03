Москва, 3 июля, 2019, 07:52 — ИА Регнум. В России может появиться календарь прививок для людей старшего возраста. С такой инициативой выступил Роспотребнадзор, сообщается на сайте ведомства.

Вакцина

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, календарь прививок пенсионеров нужен для того, чтобы обеспечить рост продолжительности жизни в России.

«C помощью прививок люди старшего поколения будут защищены от различных инфекционных заболеваний», — отметила Попова.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни в стране до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет).

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