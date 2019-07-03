Кокимбо, Чили, 3 июля, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Видеозапись полного солнечного затмения, произошедшего 2 июля, появилась в сети. Снятые на территории Чили кадры опубликованы, в частности, ABC News.

Солнечное затмение

Большое число людей наблюдало за редким небесным явлением в горной местности в чилийском регионе Кокимбо. Небо потемнело, когда лунный диск закрыл собой дневное светило.

https://twitter.com/ABC/status/1146231866636341248

Как сообщало ИА REGNUM, полное солнечное затмение 2 июля наблюдали жители юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентины. Максимальная фаза затмения наступила в 22:23 мск и длилась более четырех минут.

Читайте также: Жителям России вместо солнечного затмения пообещали лунное