Торонто, Канада, 3 июля, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Шуткой начал свое выступление в канадском Торонто украинский президент Владимир Зеленский. Он заявил, что хотел бы произнести речь на украинском языке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я бы хотел говорить на языке, который хорошо понимают в этой стране и является официальным — это украинский», — сказал по-английски Зеленский.

Присутствующие в зале засмеялись, а политик перешел на украинскую речь.

Смех участников конференции вызвало также приветствие президента Украины и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Трюдо встретил Зеленского на сцене, лидеры пожали друг другу руки и обнялись, после чего глава Украины подошел к микрофону и сказал «привет» по-английски.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский назвал канадского премьер-министра Трюдо одним из тех, кто вдохновил его на политическую карьеру. После переговоров с украинским лидером Трюдо заверил, что Канада продолжит политику антироссийских санкций.