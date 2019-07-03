Москва, 3 июля, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Самый высокий темп роста заработной платы в России во втором квартале 2019 года был зафиксирован в Барнауле. Об этом сообщили в сервисе для размещения объявлений «Авито».

ИА REGNUM Зарплата

В Барнауле по итогам второго квартала средняя зарплата увеличилась на 11,6%. На втором месте по этому показателю — Москва. Здесь заработная плата выросла на 10,9%.

В тройку лидеров попала и Тюмень, где рост оплаты труда составил 10,2%.

Далее идут Новосибирск (+9,4%), Екатеринбург (+9,2%) и Тольятти (+9%). Самые высокие зарплаты в России во втором квартале 2019 года были зафиксированы в Москве. Средняя зарплата в столице составила 57,9 тыс. рублей. Второе место по величине зарплаты занимает Санкт-Петербург — 47,4 тыс. рублей. Третье место у Екатеринбурга — 39,3 тыс. рублей.

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