Москва, 3 июля, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Сегодня, 3 июля, президент РФ Владимир Путин примет верительные грамоты у послов 18 иностранных государств, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По традиции торжественная церемония состоится в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Верительные грамоты главе Российского государства вручат вновь прибывшие послы из Конго, Республики Сьерра-Леоне, Бразилии, Эфиопии, Белоруссии, Никарагуа, Турции, Хорватии.

Также документы президенту России вручат послы из Киргизии, Намибии, Мавритании, Афганистана, Греции, Республики Корея, Кипра, Коста-Рики, Республики Сейшельские острова, Республики Ботсвана.

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Как сообщало ИА REGNUM, церемонию в Александровском зале Кремля нельзя назвать формальной, хоть и проходит она строго по протоколу. Обычно к каждому дипломату Владимир Путин обращается с ответным словом.

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