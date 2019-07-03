Багдад, 3 июля, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры со спецпредставителем ООН по Ираку Жанин Хеннис Пласшерт, об этом 3 июля сообщает Kurdistan.ru.

KRG.OFFICE Нечирван Барзани

Стороны обсудили последние политические события в стране и регионе, а также вопросы, касающиеся обеспечения безопасности, и поддержку беженцев.

Барзани поднял вопрос о спорных территориях Ирака, являющихся камнем преткновения между курдами и официальным Багдадом. В свою очередь, Пласшерт поинтересовалась процессом формирования правительства в регионе.

Напомним, в июне 2019 года Масрур Барзани был назначен премьер-министром Иракского Курдистана. В настоящее время он занят вопросом формирования нового правительства, в которое должны войти представители многих политических сил региона.