Новый, 834-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением ряда заявлений президента России Владимира Путина, сделанных в Санкт-Петербурге, где накануне, 5 июня, прошла встреча с руководителями ведущих мировых информационных агентств. По словам российского лидера, попытка провести тотальную мобилизацию на Украине связана с огромными безвозвратными потерями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе конфликта. Эти потери в пять раз превышают аналогичные с российской стороны, отметил президент.

ИА Регнум Владимир Путин

Глава российского государства предположил, что администрация США заставит руководство Украины понизить возраст мобилизации до 18 лет, а затем избавится от Владимира Зеленского. По его оценке, на это потребуется год или два.

Владимир Путин также считает, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

А на появление своих карикатур в западной прессе Путин иронично заметил: «Правильно они рисуют, пусть боятся».

Тем временем непосредственно в зоне СВО группировка российских войск «Центр» в течение суток нанесла огневое поражение 400 выявленным целям противника, сообщил 6 июня ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, противник потерял до 360 военнослужащих.

О том, как российские бойцы смогли незаметно проделать проход в минном поле ВСУ, рассказал сапёр инженерно-разведывательной роты с позывным Тотоша.

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Все взрывоопасные предметы были успешно обезврежены, информирует Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.