Путин обсудит с правительством РФ реализацию нацпроектов
Москва, 3 июля, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Сегодня, 3 июля, президент России Владимир Путин проведёт очередное совещание с членами правительства РФ, сообщается на сайте Кремля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
Главная тема совещания — реализация и законодательное обеспечение реализации национальных проектов.
Глава государства заслушает доклады глав профильным министерств и членов правительства РФ. Также будут обсуждаться текущие вопросы.
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Как сообщало ИА REGNUM, глава Российского государства периодически проводит совещания с членами правительства России.
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