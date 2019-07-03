Иркутск, 3 июля, 2019, 07:19 — ИА Регнум. База отдыха «Зуун-Хагун», обслуживающая туристов, была возведена на землях сельскохозяйственного назначения в Ольхонском районе Иркутской области и к тому же загрязняла байкальский берег нефтепродуктами.

Замок на двери

Иркутской компании ЗАО «Сельстрой» не удалось обжаловать в суде решение о закрытии в Ольхонском районе базы отдыха «Зуун-Хагун», возведённой на землях сельскохозяйственного назначения в границах Байкальской природной территории. Об этом сообщает сегодня, 3 июля, сайт иркутской прокуратуры.

По итогам проверки и отбора проб на территории данной базы отдыха была установлено их загрязнение сливами нефтепродуктов. Размер вреда, причиненного почвам, как объекту охраны окружающей среды, прокуратура оценила в 189 тыс. рублей.

«Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения земельного законодательства при нецелевом использовании ЗАО «Сельстрой» земельного участка для туристической деятельности на землях сельскохозяйственного назначения. Не согласившись с вынесенным решением районного суда, директор ЗАО «Сельстрой» подал апелляционную жалобу в Иркутский областной суд. Судебной коллегией по гражданским делам Иркутского областного суда апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, решение Ольхонского районного суда — без изменения», — отмечают в надзорном ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние годы на байкальских берегах возведены сотни незаконных построек, но закрыть удаётся лишь единицы.