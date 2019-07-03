Москва, 3 июля, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Рубль 2 июля подешевел к основным иностранным валютам примерно на 0,5%. Меньше рубль потерял против британского фунта, который попал под давление, отреагировав на выступление главы Банка Англии Карни. Он заявил, что на рынок давит Брекзит и появилась вероятность снижения ставки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Торги по рублёвым 2 июля паром закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,57% до 63,32 руб., евро-рубль — на 0,51%, до 71,42 руб., фунт/рубль — на 0,42%, до 79,83 руб.

Рубль дешевел к доллару и евро после итогов саммита G20. Снижение нефтяных котировок усиливали давление на российскую валюту.

Цены на нефть скорректировалась до $62,23, поскольку участники рынка обратили внимание на ослабление глобального экономического подъема из-за слабых данных деловой активности в производственном секторе США и Китая.

Сегодня, 3 июля, нефть сорта Brent торгуется в небольшом плюсе. Цена на нефть сорта Brent достаточно скорректировалась вниз чтобы продолжить восстановление до уровня 64.50. До американской сессии повышение нефтяных котировок не ожидается, так как вечером выходит отчет по запасам нефти от минэнерго США.

Рубль сегодня получит поддержку от аукциона Минфина, на котором ведомство разместит ОФЗ на сумму 20 млрд рублей. Если аукцион пройдёт успешно ждите роста индекса RGB, он поддержит укрепление рубля.

Техническая картина для пары доллар/рубль выглядит нейтральной. Скорее всего, в ближайшие два дня динамика курса доллара сохранится на уровне 63 руб.

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