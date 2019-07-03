Иркутск, 3 июля, 2019, 07:06 — ИА Регнум. Наводнение нанесло Иркутской области больший урон, чем предполагалось ранее. Число подтопленных населённых пунктов возросло с 83 до 98, число пострадавших увеличилось с 700 до 1415 человек. Практически удвоилось и число госпитализированных

Цитата из видео очевидцев наводнения Затопленный Тулун, вид из окна

ГУ МЧС РФ по Иркутской области сегодня, 3 июля, обнародовало уточнённые данные о масштабе постигшего регион наводнения. Они свидетельствуют о том, что Приангарье получило гораздо больший ущерб, чем предполагалось ранее.

98 населенных пунктах 10 133 жилых домов, в которых проживают 32 902 человека, в том числе 7852 ребенка, 49 социально значимых объекта (фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады), 10 210 приусадебных участков». МЧС РФ «С 25 июля 2019 года в шести районах, Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, произошло подтопление в, в которых проживают 32 902 человека, в том числе 7852 ребенка, 49 социально значимых объекта (фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады), 10 210 приусадебных участков».

Хотя ещё утром 1 июля отмечалось, что в этих шести районах подтоплены 83 населенных пункта и 6669 жилых домов, в которых проживает 32 777 человек, в том числе 4050 детей.

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Увеличилось и число пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь. Если ранее называлось 700 таких пациентов, то теперь, по уточненной информации Иркутского областного центра медицины катастроф, выяснилось, что за медицинской помощью обратились 1415 человек, госпитализирован 221 человек, в том числе 41 ребенок.

На сегодняшний день, 3 июля, вода всё ещё держится в 31 населенном пункте Иркутской области. Это 3426 жилых домов, в которых проживают 8178 человек, в том числе 1834 ребёнка, пять социально-значимый объектов, 3675 приусадебных участков и 10 участков автомобильных дорог. Разрушено 12 мостов.

По данным жилищного фонда Иркутской области, под затопление попало 92 многоквартирных дома: 64 — в городе Нижнеудинске, 28 — в городе Тулуне.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области произошло 26 июня после продолжительных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили значительные территории. Официально сообщается уже о 18 погибших и 17 пропавших без вести жителях Приангарья. В регионе действует режим ЧС.

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