Манчестер, Великобритания, 3 июля, 2019, 06:39 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» подал очередное предложение «Лестеру» по 26-летнему центральному защитнику сборной Англии Харри Магуайру. Руководство «манкунианцев» повысило сумму до £70.000.000, и теперь «красные дьяволы» являются фаворитом в борьбе за игрока, обойдя «Манчестер Сити».

Кирилл Венедиктов Гарри Магуайр

В прошедшем сезоне Магуайр выходил в старте 31 раз в Английской Премьер-лиге, забив 3 мяча и заработав 6 желтый и 1 красную карточки. В Кубке Лиги защитник сыграл лишь один матч, отыграв 120 минут в матче ¼ финала с «Манчестер Сити».

Также после Чемпионата Мира 2018-го года Харри является незаменимым игроком своей национальной сборной, отыграв за сезон 7 матчей в Лиге Наций УЕФА и отборочном турнире Чемпионата Европы 2020.

По оценкам transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро.

В среднем за матч Магуайр совершает 4,9 выноса из штрафной площади, 1,2 перехвата, 1,0 отбора и блокирует 0,6 удара. За игру футболист отдает по 56,4 передач и их точность составляет 86,1%. Также игрок не стесняется выполнять длинные передачи — в среднем 6,2 за игру.

Оценка по мнению портала WhoScored равна 7,01.