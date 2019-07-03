Иркутск, 3 июля, 2019, 06:36 — ИА Регнум. Энергетикам поставлена задача восстанавливать подачу электричества там, где это уже возможно, в течение 72 часов

Цитата из видео очевидцев наводнения в Тулуне Жители Тулуна спасают своё имущество от потопа

В Иркутской области, пострадавшей от мощнейшего наводнения, на сегодняшний день, 3 июля, восстановлено электроснабжение 46 населенных пунктов из 60. Об этом информирует пресс-служба иркутского губернатора. Также известно, что без электроснабжения пока остаются 8,4 тыс. жителей региона. Поэтому его глава Сергей Левченко поставил задачу восстанавливать подачу электричества там, где это уже возможно, в течение 72 часов.

«Руководство ОГУЭП «Облкоммунэнерго» приняло решение об усилении группировки сил и средств в Тулуне: туда направлено дополнительно пять бригад в составе 15 человек и пять единиц техники», — пояснил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.

Напомним, что с 25 июня в результате проливных дождей произошел подъем уровней воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС Иркутской области и ГУ МЧС России по Иркутской области функционируют в режиме «Чрезвычайная ситуация».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили значительные территории 83 населённых пунктов. Вода зашла в тысячи жилых домов, многие из них унесло течением. Пострадали 32 902 жителей региона, 18 погибли. Ущерб ещё подсчитывают.

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