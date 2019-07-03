Хабаровск, 3 июля, 2019, 05:55 — ИА Регнум. Двое детей получили травмы, катаясь на карусели в Индустриальном районе Хабаровска. Региональное управление СК РФ проводит проверку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Карусель

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Во время катания на аттракционе «карусель» двое детей получили травмы ног. Пострадавшие находятся в больнице, им оказывается помощь.

После проведения проверки следователи дадут оценку всем обстоятельствам получения травм детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года четверо детей получили серьезные травмы из-за происшествия с батутом в Бурятии. Из-за порыва ветра игровое оборудование вышло из строя, батут опрокинулся, четверо детей упали с четырехметровой высоты на бетон. Дети были помещены в реанимацию, затем, когда их состояние улучшилось, переведены в обычные палаты. В отношении владельца батута возбуждено уголовное дело, он отправлен под домашний арест.